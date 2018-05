Deputaţii jurişti: 15 ani vechime în funcţii de conducere pentru preşedintele Consiliului Concurenţei Presedintele Consiliului Concurentei va trebui sa fi indeplinit functii de conducere cu largi responsabilitati pentru o perioada de cel putin 15 ani, au decis joi deputatii Comisiei juridice si Comisiei de industrii intr-o sedinta comuna. Amendamentul PSD, votat joi de deputati la proiectul de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Concurentei, va intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial, Senatul urmand sa fie camera decizionala in acest sens. Daca amendamentul va intra in vigoare, actualul presedinte al Consiliului Concurentei va putea fi schimbat (continua). AGERPRES/(AS-autor:… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

