Deputații își cumpără limuzine de 1.000.000 de lei Camera Deputaților a decis sa-și reinnoiasca flota auto de protocol, dupa ce vechile limuzine de protocol au atins pste 300.000 de kilometri la bord fiecare. Astfel, potrivit normativului aprobat de Biroul Permanent al Camerei, ar urma sa fie achiziționate 5 limuzine noi, cu urmatoarele caracteristici tehnice minime: transmisie automata 4X4, putere cel puțin 200 CP, […] The post Deputații iși cumpara limuzine de 1.000.000 de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

