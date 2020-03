Deputatii francezi au adoptat joi a doua componenta a proiectului de reforma a pensiilor - reforma ce a generat o ampla miscare de contestare in Franta - in absenta opozitiei care a decis sa paraseasca Adunarea Parlamentara in semn de protest, informeaza vineri AFP.



Proiectul legii organice a fost adoptat cu 98 de voturi contra 1, opozitia de stanga ca si cea de dreapta neparticipand la scrutin.



Deputatii francezi erau mobilizati de o luna asupra acestei reforme si au demarat miercuri examinarea acestui text organic, dupa adoptarea partii principale a proiectului, marti,…