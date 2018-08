Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat ca liberalii, alaturi de USR si PMP, au depus marti solicitarea privind convocarea Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara, pentru institurea unei Comisii de ancheta care sa stabileasca modul in care au intervenit fortele de ordine la protestul…

- Solicitarea de convocare a Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara, in perioada 20 - 24 august, a fost depusa marti la Parlament, a anuntat liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan. "Am depus solicitarea a 112 deputati de convocare a unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputatilor…

- Miercuri, vot final la modificarile Codului penal Deputatii au decis ca votul final la modificarile Codului penal sa aiba loc, astazi, de la ora 13:00. Solicitarea a fost facuta de liderul de grup parlamentar al PSD, Daniel Suciu, si a fost adoptata cu 90 de voturi 'pentru' si 40 'împotriva'.…

- Deputatii liberali au cerut marti sanctionarea deputatului PSD Florin Iordache pentru felul in care a condus sedinta in care s-a decis ca grupul USR nu mai poate sa aduca invitati in Parlament, a declarat liderul grupului parlamentar al PNL de la Camera Deputatilor, Raluca Turcan, potrivit Agerpres.

- Codul de procedura penala, graba mare. Conducerea Camerei Deputaților a stabilit ca legea sa fie dezbatuta și votata astazi, deși in program nu figura o ședința cu vot final. Mai mult, raportul pe codul de procedura penala a fost adoptat tot astazi, dupa ce conducerea Camerei Deputaților a decis votul…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), dupa ce in Comisia pentru politica economica au fost aduse mai multe amendamente care prevad inclusiv majorarea aportului in numerar…

- Deputatii au votat favorabil miercuri proiectul de lege care prevede infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI). Au fost 174 voturi pentru si 98 impotriva. Camera Deputatilor este for decizional in acest caz. Proiectul a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi, iar PNL a anuntat…

- Liber la afaceri pentru primari. Deputatii au adoptat legea care permie alesilor locali sa aiba alte activitati in mediul privat, care nu au legatura cu activitatea din administratie. Mai mult, prin proiectul de lege, conflictul de interese si incompatibilitatile se prescriu dupa trei ani. Opozitia…