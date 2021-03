Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 12 mart – Sputnik. In contextul in care directorul general al Consiliului de Administrație al ANRE, Veaceslav Untila, este audiat in Parlament cu privire la majorarea carburanților, deputatul PSRM Grigore Novac l-a intrebat ce salarii au angajații ANRE. Untila a spus ca cifrele nu sunt…

- ”Distrugeți orașul fara violența ": o femeie în vârsta de 30 de ani a fost condamnata vineri în Danemarca la doi ani de închisoare pentru ca a facut apel la violența în timpul unui protest antirestricții de la Copenhaga, o sentința considerata prea grea de aleșii…

- Marcel Ciolacu a transmis ca PSD va vota impotriva desfiintarii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie (SIIJ), iar daca proiectul privind desfiintarea SIIJ va trece de Parlament, atunci social-democratii vor face demersuri sa atace la CCR actul normativ.

- Dupa intarzieri, certuri și atacuri politice, bugetul de stat pentru acest an a trecut de votul final in Parlament. Este pentru prima data cand propunerea facuta de Guvern iese din dezbaterile senatorilor și deputaților fara modificari.

- Deputatii canadieni au adoptat luni o motiune fara caracter obligatoriu asimiland tratamentul rezervat de China minoritatii sale uigure unui "genocid" si indemnand guvernul condus de Justin Trudeau sa faca acelasi lucru, noteaza AFP. Motiunea, depusa la initiativa conservatorilor (opozitie),…

- Deputații voteaza miercuri moțiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Sanatații Vlad Voiculescu. Este prima motiune simpla depusa de opozitie in aceasta legislatura. Potrivit regulamentului, motiunea simpla se aproba cu votul majoritatii deputatilor prezenti.

- Moțiunea impotriva ministrului Sanatații, dezbatuta luni in Parlament, s-a incheiat cu un mic scandal, deputații PSD solicitand ca votul documentului sa aiba loc in aceeași zi, lucru respins de vicepreședinta Camerei Deputaților, Cristina Madalina Pruna, care anunțase deja

- Fostul ministru al Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, susține ca Guvernul Florin Cițu vrea sa vanda la prețuri modice companiile de stat. Totul ar fi posibil prin legea trimisa la Parlament de abrogare a legii ce prevede interzicerea tranzacționarii activelor statului in companiile naționale pentru…