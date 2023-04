Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, nomenclatorul programelor de studii universitare pentru anul de invatamant 2023 - 2024, fiind infiintate cinci specializari avand in vedere cererile de pe piata fortei de munca, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.

- Președinta Comisiei Juridice din Camera, Laura Vicol a votat o modificare care il favorizeaza direct pe soțul ei in procesul in care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala și grup infracțional organizat. Votul lui Vicol e cu atat mai important cu cat amendamentul a trecut la un singur vot diferența…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor reia azi dezbaterile pe fond la proiectul proiectul de lege care modifica Codul penal si incrimineaza abuzul si neglijenta in serviciu, dupa ce deputatii au discutat proiectul luni, mai bine de doua ore, in prezenta reprezentantilor Ministerului Justitiei, ai unor…

- Proiectul de hotarare privind salariile din Consiliul Județean Vrancea și unitațile subordonate a avut o alta finalitate astazi, cand a fost supus pentru a doua oara atenției consilierilor județeni, in ședința extraordinara. Nu au fost mari modificari privind opiniile exprimate in cadrul ședinței –…

- Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale din cadrul Guvernului Romaniei a hotarat faptul ca in acest an, Primaria Baia Mare poate trage peste 53 milioane lei din creditul de 130 milioane lei, contractat de la Banca Comerciala Romana SA in anul 2020. ”Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale…

- Deputații USR și Forței Dreptei au depus, la mijlocul acestei saptamani, a treia moțiune simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne, dupa ce Comisia de Etica a Universitații Babeș-Bolyai la acuzat de plagiat in teza de doctorat. Mai mult de atat, Lucian Bode este acuzat de „eșecul pe linie al mandatului…

- Am condus, in aceasta seara, o ședința extraordinara a Consiliului Local pentru Situații de Urgența a Municipiului Focșani. In cadrul ședinței a fost discutat modul de intervenție al utilajelor de deszapezire pe strazile inguste din cartierele Municipiului Focșani. Din cauza gheții formate pe aceste…