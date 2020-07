Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat, joi, un raport favorabil la proiectul Guvernului privind carantinarea si izolarea, fiind acceptate mai multe amendamente convenite si in urma discutiei cu secretarul de stat in MAI Raed Arafat. S-au inregistrat 24 de voturi pentru raport si o abtinere.Proiectul…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat, joi, un raport favorabil la proiectul Guvernului privind carantinarea si izolarea, fiind acceptate mai multe amendamente convenite si în urma discutiei cu secretarul de stat în MAI Raed Arafat. Mai exact, izolarea va fi obligatorie pentru…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, s-a intalnit, joi dimineața, la Parlament, cu Raed Arafat și mai mulți colegi juriști pentru a gasi „cele mai bune formulari” la noua lege privind carantina și izolarea „care chiar sa-i protejeze pe romani in fața pandemiei, nu sa acopere abuzurile”. „Cu…

- Reactia liderului USR vine in contextul in care deputatii au votat in favoarea infiintarii Directiei pentru Investigarea Infractiunilor de Mediu (DNA-ul padurilor). "Victorie pentru mediu! Camera Deputatilor a votat pentru infiintarea Directiei pentru Investigarea Infractiunilor de Mediu (DNA-ul…

- Forma finala a propunerii legislative privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada starii de urgenta, adoptata recent de Camera Deputatilor, nu aduce in sine o protectie reala pentru chiriasi, atrag atentia reprezentantii Organizatiei Patronale a Retailerilor din Romania - RORETAIL,…

- ​Camera Deputatilor se întruneste, miercuri, în sedinta, cu participarea efectiva a mai multor deputati, printre proiectele care urmeaza sa fie dezbatute aflându-se si cel privind amânarea platii chiriilor pe perioada starii de urgenta.Sedinta începe la ora 10,00, iar…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a pledat vineri pentru adoptarea legii vaccinarii, evidentiind faptul ca, in ultimii ani, in Romania, acoperirea vaccinala a inregistrat scaderi constante. ‘Legea vaccinarii este absolut necesara. A stat prea mult timp in Parlament fara…