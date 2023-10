Membrii grupului parlamentar al PNL de la Camera Deputatilor au votat pentru excluderea din grup a deputatilor Dan Vilceanu si Gheorghe Pecingina. Liderul deputatilor PNL de la Camera Deputatilor, Gabriel Andronache, a informat miercuri, printr-o nota scrisa, Biroul permanent al Camerei ca Dan Vilceanu si Gheorghe Pecingina nu mai sunt membri ai acestui grup., anunța […] The post Deputații Dan Vilceanu și Gheorghe Pecingina au fost excluși din grupul parlamentar al PNL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .