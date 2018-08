Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii liberali din comisiile de aparare solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, cu privire la protestul diasporei. "Comisia de aparare...

- Comisia pentru aparare din Camera Deputatilor se va reuni luni, la ora 10.00, intr-o sedinta in care urmeaza sa fie discutate procedurile pentru audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, a sefului Jandarmieriei, Sebastian Cucos, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dar si a altor persoane…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca va initia demersul pentru convocarea sesiunii extraodinare a Parlamentului in care sa fie infiintata o Comisie de ancheta privind interventia Jandarmeriei la protestul din 10 august si pentru depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului de Interne,…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, Ovidiu Raetchi (PNL), a cerut, joi, audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei in Comisie, el acuzand folosirea disproportionata a fortei de catre jandarmi la protestul de joi seara, din Piata Victoriei.

- Vicepresedintele Comisiei de aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei, in urma evenimentelor de la protestele de miercuri seara din Bucuresti. "Avand in vedere disfunctionalitatile inregistrate in interventia Jandarmeriei…

- Ministrul de Interne a declarat, marti, la audierea din Senat privind jafurile din zona Sinesti, ca "infractiuni cu violenta au fost, o sa mai fie in Romania", precizand ca acest lucru se intampla peste tot in lume.

- Date de ultima ora, de la audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, in cadrul Comisiei de Aparare din Senatul Romaniei. Ministrul de Interne a mers la audierea din Senat pentru a da explicatii privind jafurile din Sinesti, care au captat atentia intregii tari in ultimele saptamani.Alaturi…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi audiata, marti, in Comisia de Aparare si ordine publica din Senat pentru a da explicatii cu privire la cazurile de violenta din ultima perioada, situatia angajarilor din sistem, dar si despre episodul „Microfonul".