- Averile secrete a sute de miliardari, lideri ai lumii si celebritati au fost expuse in cea mai mare scurgere de informatii despre paradisuri fiscale de pana acum. Pandora Papers dezvaluie detalii despre afacerile si tranzactiile ascunse prin scheme financiare complexe. Printre cei vizati de scandal…

- Fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc, care a fugit din Moldova acum 3 ani și este dat in cautare internaționala, a folosit un trust din Noua Zeelanda pentru a transfera minim 10 milioane de dolari familiei sale, aflate in Elveția. Informațiile au ieșit la iveala in investigația Pandora, in care milioane…

- Mai multi lideri de stat, printre care premierul Cehiei, regele Iordaniei sau presedintii kenyan si ecuadorian, au ascuns bunuri prin societati offshore, in special in scop de evaziune fiscala, potrivit unei anchete publicate duminica de Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ),…

- Dupa primul Birou Executiv al Partidului Național Liberal in noua formula de conducere, președintele PNL Florin Cițu a declarat marți, 28 septembrie, ca s-au format doua echipe de negocieri la Camera Deputaților și la Senat „pentru a pastra majoritatea in Parlament” și ca s-a luat decizia ca daca USR…

- Trebuie sa așteptam motivarea deciziei CCR, este nevoie de o lamurire. Pentru a inchide situația, trebuie sa mearga la vot și sa fie respinsa, daca ma intrebați pe mine. Vom contesta din nou la CCR. Așteptam motivarea pentru prima moțiune. Doar motivarea reprezinta legea, minuta e doar un comunicat.Azi…

- Deputatul PNL Alexandru Muraru, reprezentant special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei, a anuntat miercuri ca a propus conducerii Camerei Deputatilor si Senatului organizarea, in 25 octombrie, a unei sedinte solemne a Parlamentului,…

- Premierul Florin Cițu a declarat la finalul ședinței de guvern de joi, ca daca CCR ii va da dreptate in conflictul cu Parlamentul va cere demisia lui Ludovic Orban din funcția de președinte al Camerei Deputaților și a Ancai Dragu de la Senat „Ieri am sesizat CCR și spun așa: daca decizia CCR…

- Este vorba de OUG 81/2021 privind aprobarea metodelor de interventie imediata pentru prevenirea si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor si bunurilor acestora in intravilanul localitatilor, potrivit Agerpres .Senatorii s-au exprimat, in plen, in favoarea ordonantei si a raportului…