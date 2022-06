Deputații celui mai mare bloc din legislativul irakian și-au dat demisia Cei 73 de deputati din miscarea liderului siit Moqtada Sadr, cea mai mare formatiune din parlamentul Irakului, si-au prezentat duminica demisia, pe fondul disputelor care impiedica in continuare formarea unui guvern dupa alegerile legislative din 2021, relateaza AFP si Reuters. „Acceptam impotriva vointei noastre cererile fratilor si surorilor noastre reprezentand blocul sadrist de a demisiona”, a anuntat pe Twitter presedintele parlamentului irakian, Mohammed al-Halboussi. Liderul siit le-a cerut personal deputatilor sai, joi, sa-si „pregateasca” demisiile. Totusi, legislativul trebuie sa aprobe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

