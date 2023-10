Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile militare ruse urmeaza sa creasca cu aproape 70% - la 106 miliarde de euro - in 2024, potrivit unui document al Ministerului rus al Finantelor publicat joi, o crestere care ilustreaza hotararea Moscovei de a-si continua interventia militara in Ucraina, in pofida costului uman si economic,…

- Comisia Europeana a eliberat vineri o noua transa, de 1,5 miliarde de euro, din pachetul de ajutor financiar de 18 miliarde de euro pe care Uniunea Europeana il acorda anul acesta Ucrainei pentru ca Kievul sa poata plati salariile si pensiile si sa mentina functionale serviciile

- Guvernul condus de cancelarul german Olaf Scholz a convenit in ziua de marți asupra unui plan pentru diminuarea impozitelor in valoare de aproximativ 7 miliarde de euro anual pentru companii, cu scopul de a revigora cea mai mare economie din Europa, conform informațiilor furnizate de Deutsche Welle…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat pentru Financial Times ca „in niciun caz” Uniunea Europeana nu va penaliza Romania pentru depasirea țintei de deficit bugetar. Potrivit sursei citate, miniștrii romani ai Finanțelor (PNL), Muncii (PSD) și Fondurilor…

- Ambasada Ucrainei la București ii roaga pe locuitorii Romaniei sa nu mai faca publice imagini in care se vad atacurile rușilor asupra unor obiective din Ucraina. Un mesaj in acest sens a fost transmis de Ambasada Ucrainei in seara de 16 august 2023. Anterior, in noaptea de 15 spre 16 august, Rusia atacase…

- Ministrul PNL al Culturii, Raluca Turcan, l-a atenționat pe ministrul PNL al Finanțelor, Marcel Boloș, ca daca masurile fiscale cuprinse in Ordonanta de Urgenta, aflata inca in lucru, vor fi puse in aplicare, atunci mai multe muzee, teatre și biblioteci vor fi afectate.Concret, potrivit proiectului…

- Reducerea cheltuielilor publice nu trebuie privita ca o masura austera sau o restrictie asupra dezvoltarii, ci ca o strategie necesara pentru a asigura o crestere economica durabila si pentru a oferi oportunitati de dezvoltare, a scris ministrul Finantelor, Marcel Bolos, joi, intr-o postare pe Facebook.

