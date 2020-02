Stiri pe aceeasi tema

- Ne aflam la Varna, portul bulgar din Marea Neagra, locul în care debarca tone și tone de deșeuri italiene. La începutul anului 9.000 de tone de deșeuri au fost descoperite și confiscate gratie unei anchete a poliției bulgare. Este doar vârful aisbergului. Saptamâna trecuta aproximativ…

- La o zi dupa ce s-a anuntat ca procurorul general al Bulgariei, Ivan Geshev, a cerut Curții Constituționale o interpretare cu privire la daca și în ce circumstanțe poate fi cercetat presedintele tarii, indiferent de imunitatea pe care o are, procuratura a anunțat ca exista dovezi ale unei infracțiuni…

- Partide rusofile încearca sa schimbe orientarea geopolitica a Bulgariei și acesta este unul dintre motivele de speculațiile cu privire la aderarea Bulgariei la zona euro și la uniunea bancara. Cealalta axa a rezistenței este neîncrederea în euro. Acesta este comentariul ministrului…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu susține ca un medic a efectuat ilegal, timp de un an, sute de intervenții in Clinica de Gastroenterologie a Spitalului Clinic Județean de Urgența Mureș, sub „protecția” șefei clinicii. Parlamentarul anunța ca va sesiza DNA Mureș in acest caz.Citește și: Dan…

- Guvernul bulgar de centru-dreapta condus de Boiko Borisov se va confrunta cu o motiune de cenzura saptamâna viitoare, în urma crizei în alimentarea cu apa în vestul tarii din ultimele doua luni, scrie Agerpres, citând Reuters. Criza apei a provocat proteste publice si urmarirea…

- ​Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles, transmite Novini, citat de Rador."Multumesc si pentru aprecierile primite la Washington. În regiunea noastra, NATO este singurul garant al securitatii. Principiul…

- „Bulgaria trebuie sa limiteze furnizarea de echipamente militare ruse catre Serbia prin spatiul nostru aerian, deoarece astfel se va garanta securitatea în Balcani”, a declarat presedintele Centrului Euro-Atlantic de Securitate de la Sofia, Tvetan Tvetanov, potrivit site-ului Novinite,…

- La doar 18 ani, Eva Parmakova este noua revelație a muzicii pop din Bulgaria și lanseaza cel de-al treilea single „Drum” – o piesa compusa intr-o tabara de songwriting de la Sofia. „Melodia s-a...