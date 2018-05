Stiri pe aceeasi tema

- Diplomati si oficiali din Bruxelles anunta progrese lente in negocierile Brexit inregistrate de la ultima intalnire a tuturor liderilor UE ce s-a desfasurat in luna martie. La acea data, May a primit unda verde de la cei 27 de colegi pentru a da startul discutiilor despre viitoarea relatie bilaterala.Britanicii…

- Un grup de 18 ofiteri au intrat in sediul londonez al companiei Cambridge Analytica in jurul orei locale 20.00 (ora Romaniei, 22.00), vineri, la mai putin de o ora dupa ce Inalta Curte de la Londra a acordat vineri un mandat de perchezitie Comisiei pentru Informatii. Perchezitiile au durat sapte…

- Cativa diplomati rusi impreuna cu familiile lor au parasit deja ambasada tarii lor de la Londra. Autoritatile din Marea Britanie au ordonat expulzarea a 23 de diplomati rusi ca urmare a otravirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, incident care a avut…

- Londra ar trebui sa examineze o amanare a Brexitului, deoarece ar putea sa nu aiba suficient timp sa incheie un acord cu Bruxellesul inainte sa paraseasca Uniunea Europeana (UE) peste un an, recomanda o comisia parlamentara insarcinata cu Brexitul, relateaza The Associated Press, scrie news.ro.Comisia…

- Autoritatile britanice au declansat o investigatie pentru crima in cazul decesului omului de afaceri rus Nikolai Gluskov, gasit mort in conditii suspecte intr-un apartament din Londra, informeaza BBC News.

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- McDonald sustine ca Brexitul "este incompatibil" cu intelegerea semnata in 1998 de catre guvernul britanic si cel irlandez, care a pus capat violentelor si care a statuat un guvern descentralizat in Irlanda de Nord.Presedintele Sinn Fein considera ca ramanerea Irlandei de Nord in Piata…

- Cei 62 de parlamentari care au semnat scrisoarea redactata de Grupul pentru cercetari europene - centru de studii al Partidului Conservator finantat partial din fonduri publice - ii recomanda sefei executivului ca in cadrul negocierilor cu UE privind Brexit sa ia masuri ca Marea Britanie sa fie libera…