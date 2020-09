Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii britanici au adoptat un amendament ce le confera drept de veto in cazul in care guvernul ar dori sa puna in aplicare prevederile proiectului de lege ce contravine acordului Brexit, informeaza AFP.

- Parlamentarii britanici au adoptat marti un amendament ce le confera drept de veto in cazul in care guvernul ar dori sa puna in aplicare prevederile proiectului de lege ce contravine acordului Brexit, informeaza AFP. Executivul britanic a atras furia europenilor prin prezentarea unui proiect de lege,…

- Deputatii britanici examineaza luni proiectul lui Boris Johnson de a reveni asupra acordului care incadreaza Brexitul si care a declansat un val de proteste inclusiv in randul majoritatii conservatoare britanice si care compromite incheierea unui acord comercial intre Regatul Unit si Uniunea Europeana…

- Deputații au votat, astazi, proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative care urmarește susținerea cadrelor didactice, producatorilor agricoli, altor categorii de angajați și angajatori, in condițiile efectelor economice ale coronavirusului și secetei.

- Consiliul Județean Vrancea a aprobat ieri studiul de prefezabilitate pentru construirea noului spital județean. Studiul de prefezabilitate a fost elaborat de Asocierea POPAESCU & CO SRL – STUDIOSQM SRL – API ARHITEKTI D.O.O. SLOVENIA prin lider de asociere S.C. POPAESCU & CO SRL. Noul spital județean…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca cei de la PSD vor simula, din nou, o lupta cu PNL in Senat, vor spune ca proiectul privind carantinarea este rau, dar in final il vor vota alaturi de liberali.Citește și: SHOW Schimb dur de replici intre Victor Ponta și Traian Basescu in direct:…

- Liderul Pro Romania sugereaza ca exista un blat intre PNL și PSD pe votarea noii legi privind carantina și izolarea, atragand atenția ca, in Camera Deputaților, proiectul Guvernului a trecut lejer, iar Pro Romania nu a votat pentru acesta. Proiectul ajuns la Senat la Dl Cazanciuc este cel facut de PSD…

E oficial! Proiectul de lege privind carantinarea si izolarea a fost adoptat. In ce conditii vor fi internati pacientii Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, joi seara, proiectul de lege al Guvernului privind carantina si izolarea.