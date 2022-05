Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor a anunțat ca boicoteaza ședințele comisiilor parlamentare. Asta in contextul in care „proiectele propuse de BCS sunt avizate cu mare intarziere sau deloc de catre Guvern, iar Parlamentul cu propriile maini arunca la gunoi poziția sa de organ legislativ intr-o republica parlamentara”. Declarația a fost facuta de catre deputatul Oleg Reidman, in cadrul unui briefing de presa.