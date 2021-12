Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe Nicu Popescu impreuna cu Oliver Varhelyi, comisar european pentru vecinatate și extindere, in prezența președintelui Maia Sandu și a președintelui Comisiei Europene Ursula Von Der Leyen, au semnat Acordul de finanțare „Contractul de consolidare a statului și rezilienței pentru…

- O intalnire a președintelui Maia Sandu cu omologul sau rus Vladimir Putin nu este planificata inca, dar probabilitatea ca aceasta sa aiba loc se menține. Acest lucru l-au lasat sa se ințeleaga miniștrii de Externe ai Moldovei și Rusiei, care au susținut o conferința de presa comuna, dupa intrevederea…

- Lupta cu fenomenul coruptiei, curatarea domeniului justitiei si digitalizarea economiei. Sunt cateva dintre reusitele Guvernului Gavrilita la 100 de zile de mandat, despre care vorbesc deputatii fractiunii PAS. Declaratiile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa.

- Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) s-a reunit luni, la Beijing, intr-o sesiune de patru zile dedicata adoptarii unei rezolutii care sa ii permita presedintelui Xi Jinping un al treilea mandat de sef al statului, transmite dpa.

- RAPORTUL INTEGRAL AICI „Este un gest de bun simț fața de dambovițeni – de a veni in fața lor cu Post-ul Raportul președintelui CJD, Corneliu Ștefan, la un an de mandat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un lunetist a fost surprins pe cladirea Președinției, condusa de Maia Sandu. Fotografia a fost facuta astazi, cind președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, vine la Chișinau, transmite canalul de Telegram INDEX, transmite a-tv.md. Acesta este așteptat in aceste momente la instituția prezidențiala,…

- Președintele Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, efectueaza, o vizita oficiala in Republica Moldova, la invitația președintelui Maia Sandu. Pe canalul de Telegram INDEX a fost publicata o fotografie în care un lunetist este surprins pe cladirea Președinției, în…