- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat luni proiectul Codului administrativ, cu 175 de voturi pentru, 33 impotriva si 15 abtineri.Dezbaterile generale asupra acestui proiect s au desfasurat saptamana trecuta iar luni au avut loc dezbateri pe articole si votul final, scrie Romania TV.Camera Deputatilor…

- Dezbaterile generale asupra acestui proiect s-au desfasurat saptamana trecuta iar luni au avut loc dezbateri pe articole si votul final. Camera Deputatilor este for decizional pentru aceasta initiativa care a fost adoptata deja de Senat. Presedintele PMP, Eugen Tomac, a anuntat ca va contesta…

- Președintele PMP Eugen Tomac a declarat joi, in plenul Camerei Deputaților unde se discuta Codul administrativ, ca partidele din Opoziție vor ataca proiectul la Curtea Constituționala, declarand ca acesta este un blat național."Asistam la un blat național. Ce se intampla este o chestiune clara.…

- Deputatul PSD Nicusor Halici a sustinut ca noul Cod, care are peste 800 de articole, modifica pentru prima oara in Romania administratia publica centrala si locala si doreste eficientizarea corpului functionarilor publici. "In ceea ce priveste functionarii publici si statutul lor, aici foarte…

- Deputatii vor vota, miercuri, proiectul de Cod administrativ, care ar urma sa elimine pragul de 20% pentru folosirea limbii materne a minoritatilor nationale în prefecturi, primarii, consilii judetene si locale. Vor fi montate și placutebilingve. ”Art.94.-…

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul de modificare a Codului de procedura penala. PNL si USR au anuntat ca il vor contesta la CCR. Proiectul PSD-ALDE-UDMR de modificare a Codului de procedura penala a fost votat, luni seara, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa mai…

- Comisia speciala pentru legile justitiei discuta, luni, amendamentele propuse de deputati la proiectul de modificare a Codului de procedura civila, care a fost adoptat saptamana trecuta de Senat. Membrii comisiei se reunesc de la ora 12,00 pentru a dezbate propunerile la Codul de procedura civila, care…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a finalizat joi o prima lectura a Codului de procedura penala, acesta urmand sa fie terminat la sfarsitul saptamanii viitoare, a anuntat presedintele comisiei, Florin Iordache. El a precizat ca modificarile aduse Codurilor vor fi adoptate pana la sfarsitul lunii…