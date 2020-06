Deputatii au votat, cu 307 de voturi "pentru" si unul "impotriva", ca pensiile de peste 7.001 de lei sa fie impozitate cu 85% pentru ce depaseste aceasta suma

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege privind impozitarea pensiilor speciale, care urmeaza sa fie aprobat miercuri de Camera Deputatilor, va fi supus votului si in plenul reunit al Parlamentului de joi, pentru ca se refera si la pensiile deputatilor si senatorilor. "Pentru ca in aceasta lege (cea privind impozitarea…

- MUTARE ELECTORALA?… Presiunea din partea opiniei publice si dintr-o parte a presei a generat, finalmente, o decizie politica majora, asteptata de toata lumea: impozitarea pensiilor speciale. Plenul Camerei Deputatilor a dat, miercuri, vot favorabil proiectului de lege pentru modificarea si completarea…

- Deputatii au votat impozitarea cu 85% a pensiilor speciale care depașesc 7.000 de lei. Cele mai mari pensii de serviciu le incaseaza magistrații, cu o medie de peste 19.000 lei pe luna Plenul Camerei Deputatilor a dat, miercuri, vot favorabil proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii…

- Deputatii au votat impozitarea cu 85% a pensiilor speciale mai mari de 7.000 de lei. Cele mai mari pensii de serviciu le incaseaza magistrații, cu o medie de peste 19.000 lei pe luna Plenul Camerei Deputatilor a dat, miercuri, vot favorabil proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii…

- "Nu am fost niciodata de acord cu beneficii speciale pentru politicieni. Am spus acest lucru clar in repetate randuri in trecut. Partidul Social Democrat a decis sa iși asume aceasta responsabilitate și sa voteze impozitarea pensiilor speciale - este o abordare in linia modelelor europene care merg…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, legea care prevede impozitarea tuturor pensiilor speciale cu pana la 85%. Inițiativa, adoptata anul trecut de Senat, nu figura inițial pe ordinea de zi a plenului Camerei pentru dezbatere și vot final, fiind introdusa chiar la inceputul…

- "Astazi am solicitat Parlamentului Romaniei, Camerei Deputatilor, colegilor lideri de grup suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de lege 510/2019. E un proiect de lege care a trecut de Senat si care, din pacate, zace de 8 luni de zile in comisiile de la Camera Deputatilor. Daca saptamana trecuta…

- Deputații au adoptat, miercuri, controversatul proiect de lege "anti-camatarie" care vizeaza plafonarea dobânzilor. Inițiativa legislativa prevede printre altele ca "dobânda anuala efectiva la creditele imobiliare nu poate depasi cu mai mult de doua puncte procentuale dobânda…