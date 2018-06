Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care dreptul la ajutor social inceteaza in cazul refuzului unui loc de munca oferit, scrie agerpres.ro. Decizia a fost luata cu 274 de voturi ''pentru'', 4 ''impotriva'' si 2 abtineri. "Refuzul unui loc de munca oferit sau refuzul…

- Camera Deputatilor a adoptat, luni, proiectul de modificare si completare a Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie.Citeste si: Lovitura DURA pentru Iohannis! Deputații au respins reexaminarea și au dat unda verde Secției speciale pentru anchetarea magistraților…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, cu 171 de voturi “pentru”, 91 de voturi “impotriva” si noua abtineri, modificarile legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dupa ce modificarile au fost contestate la Curte de catre 38 de parlamentari ai PNL si USR, iar…

- Deputații au adoptat o propunere legislativa de modificare a Legii 161/2003, care prevede ca faptele savarșite de persoanele aflate in exercitarea demnitaților publice sau funcțiilor publice ce determina existența conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen de trei…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a aprobat, marti, mai multe amendamente la trei propuneri legislative referitoare la masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, stabilind ca persoanele condamnate, inclusiv pentru fapte de coruptie, cu pedepse de pana la 5 ani de…

- Persoanele condamnate, inclusiv pentru coruptie, cu pedepse de pana la 5 ani de inchisoare vor putea beneficia de executarea pedepsei la domiciliu sau in zilele de week-end intr-un centru special infiintat, potrivit unor amendamente PSD adoptate de Comisia juridice din Camera Deputatilor.…