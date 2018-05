Membrii comisiei au modificat, in acest sens, Legea de organizare si functionare a Avocatului Poporului, insa nu au finalizat raportul asupra acestui proiect.



"Avocatul Poporului, precum si persoanele care au exercitat functia de Avocat al Poporului indeplinind conditiile de numire prevazute pentru judecatori la Curtea Constitutionala la data pensionarii sau recalcularii pensiei anterior acordate beneficiaza de pensie calculata si stabilita in aceleasi conditii cu cea a judecatorilor Curtii Constitutionale. Pensia de serviciu poate fi cumulata cu indemnizatia pentru mandatul in curs…