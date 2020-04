Deputații au dat undă verde proiectului de lege care reglementează șomajul tehnic Deputații au adoptat vineri, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege care reglementeaza în ce condiții se obține șomajul tehnic. Astfel pe perioada instituirii starii de urgenta sau starii de asediu în România, salariatii trimisi în somaj tehnic vor putea beneficia de o indemnizatie în cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.



Proiectul de lege a fost amendat în plen și cuprinde o parte dintre prevederile ordonantei nr. 28 din 2009 și ale OUG 32 din 2020, emisa de Cabinetul Orban.

Sursa articol: hotnews.ro

