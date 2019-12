Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputaților va vota, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind abrogarea recursului compensatoriu, dupa ce Comisia juridica a adoptat marți, cu unanimitate de voturi, raport favorabil. Comisia juridica a Camerei Deputaților a adoptat, marți, cu unanimitate de…

- Padurarii cu atributii de paza vor fi dotati cu armament de serviciu letal, potrivit amendamentului la legea privind statutul personalului silvic. "In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul silvic cu atributii de paza fondului forestier national, a fondului cinegetic national, a…

- Proiectul pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adoptiei a fost adoptat tacit de Senat si are drept scop incurajarea adoptiilor. Modificarile din actualul proiect prevad ca persoanele singure care adopta un copil sa primeasca un concediu de acomodare mai scurt,…

- Cseke Attila susține ca senatorii UDMR au votat împotriva alegerii primarilor în doua tururi deoarece exista o decizie a Curții Constituționale potrivit careia este neconstituționala modificarea legii electorale cu mai puțin de un an pâna la alegerile locale. De asemenea, spune el,…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, in calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede masuri de reorganizare și imbunatațire a activitații Agenției Naționale de Administrare Fiscala. Proiectul prevede transferul inspectorilor antifrauda in cadrul parchetelor pe post de specialiști.Proiectul…

- Comisia pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților a adoptat, marți, cu 14 voturi "pentru", un raport favorabil pentru propunerea legislativa pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima…

- Ziarul Unirea Senatul a adoptat Legea turismului. Ce schimbari aduce noul proiect legislativ Proiectul a fost inaintat de catre Guvern, Senatul adoptand tacit documentul. Proiectul legii turismului urmeaza sa fie dezbatut de catre Camera Deputaților. Avansat de Guvern, proiectul legii turismului a fost…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat in ședința de miercuri Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1991 privind societațile agricole și alte forme de asociere in agricultura. Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice a transmis cu unanimitate…