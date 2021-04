Stiri pe aceeasi tema

- VODAFONE PUNE IN FUNCȚIUNE PRIMA PADURE INTELIGENTA DIN ROMANIA PENTRU A PREVENI DEFRIȘARILE ILEGALE Gardienii digitali ai padurii detecteaza sunetele specifice acțiunilor de exploatare forestiera Dispozitivele sunt conectate la rețeaua Vodafone și semnaleaza in timp real pericolele Inițiativa se…

- Romania face de doua ori pe an schimbarea orei, deși Parlamentul European a votat in 2019 pentru a pune capat practicii de ajustare a ceasurilor cu o ora, in primavara și toamna, incepand din acest an. Din cauza pandemiei de coronavirus, o decizie privind renunțarea la ora de vara a fost amanata.In…

- Deputații au votat un proiect de lege care instituie posibilitatea de a livra medicamente și produse parafarmaceutice la domiciliu, de catre intreprinderile farmaceutice. In prima lectura, a fost aprobat PROIECTUL de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la activitatea farmaceutica.…

- Parlamentul se intrunește astazi, 12 martie, in ședința plenara. Deputații urmeaza sa examineze mai multe proiecte de lege, printre care proiectul inaintat cu titlul de inițiativa legislativa de catre membrii Biroului permanent pentru modificarea Legii cu privire la instituirea unor masuri pe perioada…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, joi, la Suceava, ca sistemul de salarizare ''este batut in cuie'' in acest an, pentru ca schimbarea legislatiei in domeniu este un proces complex si nu se doreste crearea de ''asteptari false'' din partea populatiei.…

- Parlamentul a aprobat in lectura finala proiectul de modificare a Codului muncii, Legii salarizarii și Legii salarizarii in sectorul bugetar pentru a motiva salariații care muncesc in condiții cu risc sporit pentru sanatate. Proiectul prevede ca, pentru munca prestata in condiții cu risc sporit pentru…

- Guvernul analizeaza, in vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situatia sporurilor acordate in sectorul public pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat, joi, premierul Florin Citu, care a informat, totodata, ca se are in vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina…