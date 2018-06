Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), dupa ce in Comisia pentru politica economica au fost aduse mai multe amendamente care prevad inclusiv majorarea aportului in…

- Partidul National Liberal va sesiza CCR dupa ce majoritatea din Parlament a aprobat proiectul de lege al infiintarii Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii.Citește și: ALERTA METEO Șapte județe din țara, sub COD GALBEN de furtuna "PNL va sesiza Curtea Constituționala a Romaniei…

- Camera Deputatilor se pregateste sa voteze astazi in plen, in calitate de camera decizionala, proiectul privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii si Dezvoltare (FSDI), caruia i-au fost aduse modificari importante. De exemplu, capitalul social creste de la 1,85 miliarde lei la 9 miliarde lei,…

- Comisiile din Camera Deputaților s-au grabit marți sa avizeze inițiativa legislativa privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI), urmand ca miercuri sa fie aprobata in plen. Chiar daca este un proiect foarte important avand in vedere ca fondul va fi format din cele mai importante…

- Deputatii au adoptat proiectul prin care angajatorii pot monitoriza video angajatii si conversatiile acestora, insa acest lucru se va putea intampla numai in anumite conditii. Proiectul urmeaza sa ajunga si in Senat. Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, propunerea legislativa privind masuri de punere…

- Senatul a aprobat, in calitate de prima camera decizionala, inițiativa legislativa privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI). Senatul a acceptat și o serie de amendamente propuse de Guvern, unul vizand formarea Fondului din pachete minoritare sau majoritare deținute de…

- ♦ Plenul Senatului a aprobat miercuri infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), dar nu este clar cate companii la care statul detine participatii vor face la final parte din acest fond si nici ce capital social va avea. Noua miliarde de lei (1,9 mld. euro)…

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, propunerea legislativa privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, proiectului initial fiindu-i aduse o serie de amendamente. Proiectul a fost votat cu 72 de voturi "pentru", 30 "impotriva" si o abtinere. Liderul grupului…