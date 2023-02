Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 152/2022, care prevede modificarea si completarea Legii-cadru 153/2017 in sensul instituirii acordarii unei majorari salariale personalului din institutiile si/sau autoritatile publice nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile si/sau fonduri externe rambursabile, personalului implicat in implementarea Mecanismului de redresare si rezilienta, precum si personalului Corpului controlorilor delegati din cadrul Ministerului Finantelor care deruleaza activitati la ordonatorii…