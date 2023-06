Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii anunța majorarea, de la 1 iunie, a salariilor de baza ale personalului din sanatate și asistența sociala și din aparare, ordine publica și securitate naționala se majoreaza, la nivelul stabilit de Legea-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, pentru anul…

- Consiliul Național al Federației SANITAS intrunit in sedinta extraordinara, miercuri, 10 mai 2023, a analizat situația angajaților din Sanatate și Asistența sociala, in contextul in care actuala guvernare CONTINUA SA NU IȘI ONOREZE angajamentele asumate și sa tergiverseze adoptarea unor soluții satisfacatoare…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege pentru completarea art. 38 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, precum si pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, conform news.ro. Legea…

- La solicitarea Uniunii Județene CNSLR Frația Suceava la sediul Prefecturii Suceava s-a intrunit astazi Comisia de Dialog Social, discuțiile fiind axate in principal pe problema majorarii salariilor de baza pentru personalul DGASPC Suceava in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea cadru nr.153/2017.…

- Deputata PNL Raluca Turcan a anuntat ca a depus in Parlament un proiect de lege prin care se vor stopa fraudele legate de concediile medicale fictive. Initiativa propune un mecanism de control al concediilor medicale care este realizat la domiciliu sau la adresa indicata de beneficiarii de concedii…

- Deputații au votat in lectura a doua proiectul de lege care prevede substituirea sintagmelor „limba moldoveneasca”, „limba materna” și „limba de stat” cu sintagma „limba romana”. Proiectul de lege a fost votat de 58 de deputați. Deputații BCS au protestat cu pancarte pe care era scris „Poporul este…