- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, joi seara, proiectul de lege al Guvernului privind carantina si izolarea. Deputatii au depus mai multe amendamente, cele mai multe apartinand PSD, dar si UDMR si fostului ministru al Justitiei, deputatul neafiliat Ana Birchall, sau minoritatilor.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș aduce la cunoștința opiniei publice faptul ca, avand in vedere publicarea Deciziei Curții Constituționale a Romaniei nr.458 din 25 iunie 2020 in Monitorul Oficial, partea I, nr.581/2020, prin care s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor…

- Parlamentul Romaniei a adoptat Legea 350/2020, care are cuprinde și un amendament depus de Florin Roman, in calitate deputat de Alba prin care se majoreaza de la 30% la 35%, plafonul pe ordonator de credite, ceea ce permite creșterea sporurilor pentru cei implicați direct in lupta impotriva COVID, in…

Premierul Ludovic Orban susține ca decizia CCR privind carantinarea, spitalizarea și izolarea la domiciliu, care nu pot fi impuse prin ordin de ministru, nu este valabila in stare de alerta.

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, cu 309 voturi pentru și o abținere legea mirosului. Mai exact, proiectul de lege prevede ca operatorii economici care genereaza mirosuri deranjante vor fi nevoiți sa reduca disconfortul olfactiv. Proiectul a fost adoptat și de Senat și merge la promugare la președintele…

- Plenul Senatului a adoptat marți, prin vot telefonic, cu 111 voturi pentru, 8 voturi contra si 15 abtineri, proiectul de lege cu masurile care pot fi impuse in Starea de Alerta care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta, adica dupa 15 mai. Legea urmeaza sa fie votata și in Camera Deputaților,…