Deputații au adoptat legea majorării tichetelor de masă Camera Deputatilor a adoptat, marti, decizional, proiectul care stabileste valoarea tichetului de masa pana la 35 lei tichet/masa/zi, din 1 august 2023 si 40 de lei per tichet pe masa, pe zi, din data de 1 ianuarie a.c. Masura va fi aplicata si in primele doua luni ale semestrului II ale anului in curs, respectiv lunile august si septembrie.Legea merge la promulgare.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 69/2023 prin care se instituie modificarea art. 14 din Legea nr.165/2018, in sensul stabilirii valorii unui tichet de masa pana la 35 lei/tichet… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii 357/2005 privind bursele de marfuri, in sensul sustinerii accesului liber in piata a oricarui producator sau comerciant prin eliminarea barierelor de circulatie libera a marfurilor sau produselor tranzactionate, precum…

- Deputații au votat ieri legea prin care șoferii prinși bauți sau drogați la volan pot ramane 10 ani fara permis. Masura poate fi aplicata de judecatori chiar daca nu a avut loc un accident rutier. Marcel Ciolacu anunța inca din luna noiembrie a anului trecut ca legea rutiera va deveni mai aspra. „Vor…

- Ieri, Camera Deputatilor a adoptat- ca for decizional – proiectul de lege care instituie pe 15 octombrie „Ziua parintilor de ingeri”, care prevede ca parintii care au trecut prin trauma de a le fi decedat copiii in timpul sarcinii, la nastere sau pana la varsta majoratului sa beneficieze gratuit de…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea cadrului legislativ privind cooperarea judiciara internationala in materie penala. Initiativa vizeaza limitarea fenomenului „fugarilor” si descurajarea acestei atitudini infractionale.Astfel, costurile aferente preluarii persoanelor care se…

- Milioane de pagubiți vor fi obligați sa-și repare mașinile doar cu piese din dezmembrari daca deputații vor introduce noile propuneri din legea RCA. Proiectul de modificare a Legii RCA nr. 132/2017 a fost inregistrat la Senatul Romaniei, apoi a fost inaintat catre Camera Deputaților și inregistrat sub…

- Proiectul de lege care aproba ordonanta de urgenta 179/2022 pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performanței energetice a blocurilor de locuinte a fost adoptat de Camera Deputaților, for decizional. Propunerea legislativa prevede ca pentru…

- Deputatii au adoptat, decizional, proiectul care aproba ordonanta de urgenta 179/2022 pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Propunerea legislativa prevede ca pentru finantarea reabilitarii termice…

- Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care clarifica conceptul de „instrainare parinteasca”, in contextul in care au crescut disputelor judiciare privind exercitarea in comun a autoritații parintești. Acest proiect de lege modifica și completeaza dispozițiile din Legea nr. 272/2004 pentru…