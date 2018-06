Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), dupa ce in Comisia pentru politica economica au fost aduse mai multe amendamente care prevad inclusiv majorarea aportului in numerar…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a anuntat miercuri ca PNL va sesiza CCR cu privire la legea pentru infiintarea Fondului Suveran de Investitii. "PNL va sesiza Curtea Constitutionala a Romaniei pe Legea prin care astazi PSD-ALDE au dat cea mai puternica lovitura economiei nationale romanesti,…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei, condusa de catre deputatul PSD Florin Iordache, a dat marti raport de admitere pe legea 303/2004 privind statutul magistratilor, redefinind eroarea judiciara. Iordache a spus ca nu vede motive ca legea sa fie contestata din nou la CCR si ca PSD…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 196 de voturi "pentru", 59 "impotriva" si patru abtineri, o propunere legislativa de modificare a Legii 161/2003, care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului…