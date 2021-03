Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce asigurau masuri de ordine si siguranta publica, precum si de prevenire a raspandirii infectarii cu noul tip de virus, la o inmormantare pe raza municipiului Urziceni, oamenii legii au identificat 6 persoane prezente la ceremonia de inhumare care nu respectau masurile de carantina.Acestea…

- Situatia actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus: 224 de persoane sunt internate. De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 30.060 de persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 755 de persoane au decedat din randul…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 3; -persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1.500; -persoane aflate in izolare/carantina…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 0; -persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1.500; -persoane aflate in izolare/carantina…

- Situatia actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirusDe la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 25.357 de persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 577 de persoane au decedat din randul celor pozitivate.In acest moment,…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez, aflat in carantina dupa ce s-a intalnit cu presedintele francez Emmanuel Macron, a fost testat negativ pentru noul coronavirus pentru a doua oara, a anuntat, miercuri, palatul Moncloa, potrivit news.ro.Citește și: 'Am adus 300.000 de euro pentru campania din 2009-Situația…

- „Mi se pare ca se s-a intamplat in campania electorala, chiar si ulterior, foarte multa bravada. Trebuie sa fim decenti, retinuti. Cand facem aprecieri trebuie sa le facem dupa ce reflectam foarte mult. Domnul Orban garanta 100% ca nu vom avea un lockdown in Romania. In loc sa spuna ca cifrele sunt…

