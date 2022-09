Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul rus Dmitri Palyuga și alți cațiva parlamentari din municipalitatea Smolninskoye din Sankt Petersburg au cerut pe 7 septembrie Dumei de Stat a Rusiei sa il destituie pe Vladimir Putin pentru ceea ce ei spun ca sunt infracțiuni de tradare, scrie Kiev Independent. Palyuga și deputatul rus Nikita…

- Ultimii aparatori ucraineni au parasit uzina Azovstal din Mariupol la mijlocul lunii mai. Viața in oraș este complicata: multe cartiere nu au energie electrica, apa, in farmacii nu sunt medicamente, nu exista maternitate, iar cadavrele victimelor inca sunt scoase de sub ruinele caselor, potrivit publicației…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, i-a indemnat luni pe europeni sa continue sanctiunile impotriva Moscovei si ‘sa reziste’ exploziei pretului la energie si alimente, consecinte directe ale razboiului in Ucraina, relateaza France Presse. ‘Acesta este un test de rezistenta pentru societatile…

- Seful fortelor armate britanice, amiralul Tony Radakin, a respins duminica speculatiile potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin ”nu este bine” sau ar putea fi asasinat, informeaza DPA. In timpul emisiunii Sunday Morning, de la postul de televiziune BBC One, amiralul Radakin a fost intrebat daca…

- Iranul mentine acorduri pe teme de aparare cu Rusia, dar nu va ajuta Moscova in razboiul din Ucraina, a dat asigurari ministrul de externe iranian, Hosein Amir Abdolahian, care a avertizat in același timp ca administratia de la Teheran „va evita orice actiune care ar putea duce la o escaladare” si ca…

- Unul dintre proiectele de lege – aprobat in prima lectura de Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului – stipula ca statul ar putea impune ”masuri economice speciale” in timpul operatiunilor militare, solicitand companiilor sa furnizeze bunuri si servicii armatei la solicitarea Guvernului rus.…

- Vladimir Putin l-a demis pe seful trupelor de desant ale Rusiei, generalul-colonel Andrei Serdiukov, din cauza numarului mare de pierderi inregistrate in randul parasutistilor rusi, precizeaza Institutul de Studii ale Razboiului (Institute for the Study of War - ISW), care citeaza surse ucrainene.

- Sapte corpuri neinsufletite au fost descoperite luni intr-o noua groapa comuna, in apropiere de Bucea, unde au fost gasite cadavre de civili dupa retragerea armatei ruse din regiunea Kievului la finalul lunii martie, a anuntat politia ucraineana, relateaza AFP. „Sapte civili au fost torturati de rusi,…