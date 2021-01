Deputata ȘOȘOACĂ vrea să poarte pușcă sau pistol! ”Sunt urmărită peste tot” Senatoarea AUR, Diana Șoșoaca, a declarat, luni, ca va solicita permis de port arma, dupa ce zilele trecute spunea ca se teme sa nu fie otravita. „Am spus ca voi cere permis de port-arma. Sa nu se sperie lumea ca impusc pe cineva, a declarat Diana Sosoaca, in direct la Romania TV. „Trebuie sa ma apere și pe mine cineva! Daca am arma, ma apar singura. S-ar putea sa ma trezesc in casa sau in mașina cu cine știe ce persoane, de aceea trebuie sa-mi iau permis de port-arma. In țara asta asta, cand ești patriot, deja ești in pericol”, au fost motivele invocate de senatoarea AUR. Scene șocante pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

