- Deputata PNL Cristina Traila a declarat luni la Antena 3 ca in discuțiile despre izolare, carantinare și internare in cazul COVID-19 „s-a exagerat puțin cu drepturile și libertațile, aici vorbim de un interes general”. „Cred ca sanatatea tuturor e mai importanta decat un moft de ora 23.00. Da, e…

- La intrarea in țara pe la Vama Nadlac s-a format sambata o coada de mașini de aproximativ 14 km, anunța Antena 3. Timpul de așteptare este de 5 ore. Romanii vor sa se intoarca in țara dupa ridicarea starii de urgența. „De vreo ora nu inaintam nici macar un metru. Stam pe loc. Niciun centimetru nu…

- Marti seara, Radu Tudor a oferit detaii despre momentul in care Gadea a primit o oferta din Statele Unite, iar discutia a venit in contextul in care realizatorul emisiunii „Sinteza zilei” anuntase un parteneriat incheiat intre Antena 3 si CNN. „O singura data m-am temut de acest parteneriat. Momentul…

- Reputatul doctor Alexandru Rafila a facut lumina in ceea ce privește subiectul miturilor legate de noul coronavirus. Președintele Societații Romane de Microbiologie a vorbit la Antena 3 despre ceea ce ne protejeaza cu adevarat de COVID-19.

- Serban Pavlu, invitat in editia speciala de roast de la „iUmor“, i-a facut pe cei trei membri ai juriului show-ului de comedie de la Antena 1 sa rada cu lacrimi, desi prima replica a actorului a fost „Nu am venit aici sa fac glume!“.

- "Am sesizat la 10-12 zile dupa ce s-au terminat Sarbatorile Pascale, o crestere a numarului de internari si a numarului de pacienti pozitivi, efectiv clastre familiale care s-au internat dintr-o data. Citește și: Bani pentru oamenii din Bucuresti care se ofera sa fie testati pentru coronavirus.…

- Medicul epidemiolog al Directiei de Sanatate Publica Suceava, Catalina Zorescu, ar fi fost chemata de acasa la miezul noptii ca sa il testeze pe presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, conform unei discutii difuzate miercuri seara de Antena 1.