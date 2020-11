Deputata Natalia Intotero (PSD): Nu înţelegem de ce o piaţă este mai periculoasă ca un supermarket Deputata social-democrata Natalia Intotero a criticat vineri intentia autoritatilor de a inchide pietele in contextul masurilor de prevenire a transmiterii virusului SARS-CoV-2, ea atragand atentia ca producatorii agricoli romani se afla intr-o situatie dificila deoarece nu ar fi fost ajutati de guvern pe parcursul acestui an. "Nu intelegem de ce aceste piete sunt mai periculoase decat un supermarket. Nu inteleg acest lucru nici producatorii nostri romani, care anul acesta s-au confruntat cu foarte multe probleme si nu au simtit o implicare si o sustinere din partea guvernului", a declarat, intr-o… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

