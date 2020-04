Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul dejean Cornel Itu a transmis un comunicat de presa prin care anunța ca ”PSD reinstituie democrația in starea de urgența”. ”Ordinea constituționala a fost restabilita astazi, in urma votului pe care, impreuna cu colegii din PSD, dar și de la alte partide, in afara de PNL și USR, l-am dat pentru…

- Sedinta comuna a Parlamentului pentru incuviintarea starii de urgenta este programata joi, iar votul va avea loc online. Sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor pentru incuviintarea starii de urgenta este programata joi, de la ora 12.00. Parlamentarii vor vota prin sistemul…

- Klaus Iohannis urmeaza sa semneze un nou decret. Prin care prelungește starea de urgența. Cu inca 30 de zile. Acest decret va fi contrasemnt de Ludovic Orban in calitate de premier și, in termen de 5 zile, supus aprobarii Parlamentului. Parlamentul il poate respinge, iar in pasul doi majoritatea…

- De ultima ora! STAREA DE URGENTA SE PRELUNGESTE CU INCA O LUNA Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut luni, 6 aprilie a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presa. Va prezentam in continuare transcrierea declarației de presa: Buna ziua! Tocmai am finalizat o ședința de bilanț…

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, taie avantul parlamentarilor care iși doreau sa vina cu amendamente la decretul prin care președintele Klaus Iohannis a instituit starea de urgența. El arata faptul ca Parlamentul nu poate aduce modificari ci doar sa aprobe sau nu acest decret.Citește și: Un…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat, imediat dupa juramantul depus de noul guvern condus de Ludovic Orban, ca decreteaza, la nivel național, incepand de luni, starea de urgența. Insa, nicio oficialitate nu a ieșit, public, sa explice ce inseamna starea de urgența.Consilierul ministrului…

- In contextul extinderii epidemiei provocate de noul tip de coronavirus, in Romania a fost decretata starea de urgenta. A anuntat președintele Klaus Iohannis. Starea de urgenta este reglementata de articolul 93 al Constitutiei Romaniei, dar si de Ordonanta de urgenta numarul 1 din 1999. „(1) Presedintele…

- „Acum problema este mai serioasa. E discuția despre ședintele care au loc in momentul de fața la Parlament atat in comisii cat si in plen si cred ca trebuie sa dam dovada de responsabilitate, in momentul de fata nu exista o baza legislativa suficienta pentru a restrange activitatea unor instituții…