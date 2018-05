Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PMP Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii, a prezentat astazi in Camera Deputaților o ampla declarație politica privind noile riscuri și amenințari la care sunt supuși romanii din Ucraina ca urmare a preconizatelor modificari și…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat marti ca in mai putin de un an Romania preia presedintia Consiliului UE, iar "in plan intern predomina haosul", cu decizii intarziate si contradictorii din partea conducerii celor doua Camere parlamentare."Astazi (ma rog, ieri dupa…

- Sebastian Burduja, liderul Platformei Actiunea Civica a Tinerilor (PACT), va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 12.00, despre prima initiativa romaneasca de transformare a UE. Cum poate deveni Romania unul dintre liderii Europei in anul Centenarului?

- Prim-ministrul Viorica Dancila a prezidat vineri o noua reuniune a Comitetului interministerial pentru pregatirea preluarii de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, ocazie cu care a cerut ministerelor sa trateze ''prioritar, cu seriozitate si implicare responsabila'' toate aspectele…

- Conform prerogativelor legale conferite de Constituția Romaniei și de Legea de organizare și funcționare nr. 415/2002, Consiliul Suprem de Aparare a Țarii este autoritatea administrativa autonoma investita cu organizarea și coordonarea unitara a activitaților care privesc apararea țarii și securitatea…

- Horoscop Romanii continua sa creada in Europa și in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea și dinamismul lor, in construirea viitoarei Uniuni Europene, ale carei baze se vor pune la summitul de la Sibiu, din 2019, in timpul Președinției romane a Consiliului UE

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a anuntat vineri, in cadrul reuniunii saptamanale a Comitetului de Coordonare a Sistemului national de gestionare a Afacerilor Europene, finalizarea primei etape a procesului de consultare publica privind tematicile de interes ale Presedintiei…