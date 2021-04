Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat joi ca premierul Florin Citu ar trebui sa le ceara scuze social-democratilor pentru ca i-a facut „analfabeti”, sa isi asume faptul ca nu a facut nimic in privinta combaterii pandemiei de COVID-19 si abia apoi sa invite specialistii PSD la o discutie, informeaza…

- Deputatul socialist, Vlad Batrincea, a declarat ca i-a amintit Maiei Sandu ca rolul șefului statului este de a asigura dalog intre instituțiile statului și a indemnat-o sa accepte un candidat la funcția de prim-ministru, inaintat de Parlament.

- Deputatul USR PLUS Tudor Benga se declara nemultumit de adoptarea prevederii conform careia magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu incuviintarea CSM, adaugand ca actuala coalitie nu realizeaza "reformele mari" promise in campanie. "Am inghitit proverbiala broasca din politica. De fapt am inghitit…

- Deputatul PNL, Maria Gabriela Horga, anunța ca a inițiat mai multe inițiative la nivel legislativ pentru sprijinirea firmelor din domeniul HORECA. Ea susține ca nevoie acestor firme este urgenta și trebuie rapid intervenit cu masuri de ajutor și sprijin direct: ”Fac demersuri pentru sprijinirea…

- O mare parte a deputaților opteaza pentru instaurarea unui guvern, care poate sa aiba și un mandat de declanșare a alegerilor anticipate, a declarat președintele fracțiunii PSRM din Parlament, Corneliu Furculița. Deputatul a afirmat, intr-o ediție speciala la postul de televiziune ”Primul in Moldova”,…

- Desemnarea repetata a Nataliei Gavrilița la funcția de premier de catre președintele Maia Sandu este o incalcare grava a Constituției și creeaza un precedent periculos de uzurpare a puterii de stat. Declarația a fost facuta de președintele fracțiunii PSRM in Parlament, Corneliu Furculița. Deputatul…

- Deputatul PSRM Corneliu Furculița a anunțat formarea unei majoritați in Parlament, din care fac parte socialiștii, Pentru Moldova, dar și deputații neafiliați Nichiforciu, Andronache și Oleinic.

- ”Am solicitat ca acele ministere unde exista in subordine operatori economice sa faca o evaluare. Situația actuala a acestor operatori economici, cauzele care au generat aceste pierderi și masuri concrete pentru eficientizarea acestor operatori. Acordarea unor sume va fi condiționata de respectarea…