Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis i-a salutat, la finalul paradei militare, pe o parte dintre romanii care au asistat la eveniment, avand scurte dialoguri cu cei mici, dar si cu adultii. Seful statului a dat mana cu...

- O fetita ratacita, duminica dimineata, in multimea care asista la parada militara de la Arcul de Triumf a fost gasita de jandarmi si predata mamei, informeaza Jandarmeria. Potrivit sursei citate, fetita a fost gasita in zona sediului ALDE, care se afla in imediata apropiere a Arcului de Triumf. “In…

- Deputatul USR Claudiu Nasui afirma ca rezultatul inregistrat de presedintele Klaus Iohannis duminica, in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, il obliga la a realiza ce a promis in campanie - "o Romanie democrata, europeana si bazata pe statul de drept". "Felicitari domnului presedinte…

- Pompierii braileni au fost solicitați sa intervina la un incendiu produs de o barja incarcata cu bauxita. Barja circula pe Dunare și se afla intre localitațile Chiscani și Tichilești. Mai mulți marinari de la bordul impingatorului au fost transferați la bordul vasului militar. Marinarii militari au…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, susține ca premierul demis Viorica Dancila a dat un ultim tun din fonduri publice, atunci cand a redirecționat banii catre PNDL. Nasui considera ca banii aceștia vor fi risipiți, iar in teritoriu nu vor fi efectuate lucrarile promise.Citește și: SONDAJ CURS -…

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, miercuri, sesizarea depusa de USR si PNL, in care se reclama neconstitutionalitatea unor prevederi din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice.Citește și: Rareș Bogdan amenința cu DEMISIA…

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, miercuri, sesizarea depusa de USR si PNL, in care se reclama neconstitutionalitatea unor prevederi din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice. Deputatul USR Stelian Ion sustine ca aceasta lege…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul Ovidiu Raețchi, a afirmat ca PNL va transfera efective dinspre Jandarmerie catre Poliție, punctand ca in viziunea liberala asupra statului, Jandarmeria are funcția de asigurare și restabilire in situații de risc real pentru ordinea publica, in timp…