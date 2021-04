Nici vorba sa se fi stins nemulțumirile la nivelul Alianței USR PLUS la adresa recentei decizii dispuse de catre șeful Executivului, aceea de revocare a lui Vlad Voiculescu din fruntea Ministerului Sanatații, ”la pachet” cu cea a secretarului de stat in cadrul MS, Andreea Moldovan. Dovada și recentul mesaj vehement venit din direcția deputatului Iulian […] The post Deputat USR PLUS, mesaj vehement la adresa premierului Cițu: ”Trebuie sa plece. Astazi. Acum” first appeared on Ziarul National .