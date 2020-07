Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban este chemat lunea viitoare, in plenul Camerei Deputatilor, la „Ora prim-ministrului”, pentru discutii pe tema achizitiilor de la Unifarm. Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis luni sa il cheme saptamana viitoare, la “Ora prim-ministrului”, pe Ludovic Orban, forul legislativ…

- Deși atat premierul Ludovic Orban, cat și europarlamentarul Rareș Bogdan au declarat public ca se ințeleg foarte bine și ca in interiorul PNL nu exista niciun conflict, surse Antena3.ro au declarat ca, de fapt intre cele doua tabere pe care le reprezinta are loc un razboi rece. Atacurile vin in general…

- Premierul Ludovic Orban și ministrul finanțelor Florin Cițu apar in Dosarul UNIFARM, de la DNA, fiind probe ca au facut intervenții la Unifarm pentru a cumpara maști din Turcia prin anumite societați comerciale, scrie jurnalistul Alexandru Cautiș pe site-ul plusinfo.org. Firma BSG Business Select, firma…

- Sorin Roșca Stanescu Piruetele liderului liberal se apropie de sfarșit. Cel mai interesat de debarcarea lui rapida se arata a fi președintele Klaus Iohannis. In caz contrar, știe ca nu va mai avea Guvernul sau. Ci un Guvern al altora. In aceasta operațiune dificila, Klaus Iohannis are doi aliați importanți.…

- Mai multe persoane sunt audiate, joi, la DNA in dosarul Unifarm, in care fostul director Adrian Ionel este acuzat de luare de mita dupa ce ar fi pretins 760.000 de euro, fiind plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Aproximativ 10 persoane ar urma sa fie chemate la audieri in acest dosar. DNA…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistratii (CSM), judecatoarea Nicoleta Tint, a cerut Inspectiei Judiciare sa verifice daca premierul Ludovic Orban a afectat independenta judecatorilor prin declaratiile despre procesul privind reorganizarea Ministerului Finantelor Publice. “Pot sa va confirm ca…

- Avocatul Gheorghe Piperea este de parere ca dosarul UNIFARM nu se oprește la directorul Adrian Ionel și argumenteaza intr-o postare pe pagina de Facebook aceasta considerație. Unifarm este o intreprindere publica, de unde concluzia ca i se aplica dispozitiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa.…

- Procurorii DNA au anunțat oficial primul dintre cele 33 de cazuri de achiziții anchetate in perioada pandemiei pentru achiziții controversate. Directorul UNIFARM, Adrian Ionel, ar fi pretins unei firme o mita de 760.000 de euro, reprezentand 18% dintr-un contract care ar fi urmat sa fie atribuit discreționar…