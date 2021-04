Stiri pe aceeasi tema

- Situația actuala a pandemiei de COVID-19 impune o reorganizare a Spitalului Clinic de Recuperare. Astfel, din aceasta saptamana unitatea medicala a redevenit spital de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. „A crescut numarul de imbolnaviri, de aceea am decis ca 20 de paturi…

- Proiectul de hotarare privind alegerea viceprimarilor municipului Iași a fost retras, astazi, de pe ordinea de zi de catre inițiatorul sau, primarul Mihai Chirica. Decizia a fost luata dupa doua ore de interpelari desfașurate, astazi, in ședința de Consiliu Local și dupa ce s-a solicitat o pauza de…

- Un tânar din Cluj mai neconformist a facut un adevarat scandal într-un autobuz în timpul unui live pe Facebook. Baiatul purta o poșeta de dama și avea unghiile facute, iar pe live vorbea despre cum în România aceste lucruri nu sunt premise.…

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica de la PNL, s-a suparat pe USR-PLUS, pe care ii acuza ca blocheaza formarea unei alianțe in zona. ”Scopul lor a fost sa distruga negocierile si sa ramanem in scandal la Iasi. Este foarte clar de cata credibilitate se mai poate bucura un partid care a inselat atat de usor…

- Liderii locali PNL și USR PLUS din Iași se acuza reciproc dupa eșecul formarii unei alianțe pe plan județean. Citește și: Inca o angajare CONTROVERSATA facuta de PNL: fata unui fost ștab din SRI, angajata pe post de consilier la un primar PNL Primarul Iașiului, Mihai Chirica (PNL),…

- Blocul National Sindical il acuza pe Florin Citu de numeroase derapaje si ii cere sa respecte Constitutia. Sindicalistii ameninta ca vor cere presedintelui Klaus Iohannis sa-i retraga premierului sprijinul politic si anunta ca vor sesiza Organizatia Internationala a Muncii, Consiliul Europei, Comisia…

- AUR anunta ca a retras sprijinul politic acordat senatoarei Diana Sosoaca Biroul National de conducere al Partidului Alianta pentru Unirea Românilor a decis ieri excluderea deputatului Mihai Lasca, deoarece acesta a omis sa anunte formatiunea ca este urmarit penal pentru organizare de…

- Deputatul Cosette Chichirau, copresedintele USR PLUS Iasi, a declarat, miercuri, ca ar fi normal ca Mihai Chirica sa demisioneze din functia de primar in urma trimiterii sale in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, avand in vedere ca afecteaza credibilitatea Primariei.…