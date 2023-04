Sindicaliștii din penitenciare acuza parlamentarii USR de demagogie cinica referitoare la pensiile militare de stat. Vineri, sindicatele din penitenciare l-au denunțat la Parchetul General pe deputatul Cristian Seidler pentru raspandirea de informații false, care au dus la un val de pensionari in randul angajaților din sectorul de aparare, ordine publica și securitate naționala. „Vineri, 07.04.2023, Federația Sindicatelor […] The post Deputat USR, denunțat la Parchetul General pentru informații false care pun in pericol securitatea naționala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…