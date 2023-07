Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a anunțat, joi, ca a depus o plangere penala impotriva Gabrielei Firea, in scandalul azilelor de batrani. Europarlamentarul a depus acest denunț la Direcția Naționala Anticorupție și o acuza pe Gabriela Firea de abuz in serviciu. In opinia eurodeputatului, fostul ministru ”trebuie sa raspunda” pentru faptul ca l-a avut angajat la cabinetul de […] The post Deputat USR, denunț la DNA pe numele Gabrielei Firea, in scandalul azilelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .