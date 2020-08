Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Ionuț Moșteanu acuza PNL ca a ”transferat”, doar in ultimele zile, peste 30 de primari de la PSD. ”Se adauga altor zeci de traseiști - primari și viceprimari PSD transferați deja”, scrie Moșteanu intr-o postare pe Facebook. ”La Pitești, viceprimarul PSD este candidatul PNL. La Iași, PSD-istul…

- Dupa ce doi primari importanti ai PSD din județul Cluj au facut trecerea catre PNL, Cristian Matei la Turda si Costan Morar la Dej, de aceasta data a venit randul primariței din comuna Ceanu Mare, Liliana Moldovan, sa candideze din partea PNL.

- Acțiuni de amploare ale polițiștilor clujeni au avut loc la finele saptamanii in localitațile Dej, Turda și Florești. Vizate au fost mai ales terasele și ștrandurile, dar și aglomerarile de oameni mai greu de ținut sub control.

- Partidul PRO Romania a validat marți, 30 iunie 2020, candidații pentru funcția de primar al municipiilor Gherla, Turda, Dej și Campia Turzii, respectiv al orașului Huedin. Domnul Tiberiu Ioan BARAIAN este candidatul PRO Romania pentru Primaria municipiului Gherla. Domnul Baraian are o experiența de…

Marți, 30 iunie 2020, partidul PRO Romania a validat candidații pentru funcția de primar al municipiilor Gherla, Turda, Dej și Campia Turzii, respectiv al orașului Huedin.

- Avertizarea meteo prevede scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale cotelor de aparare. Fenomenele vizate se…

- Ploile au cauzat din nou probleme la Cluj, pompierii fiind solicitați, in cursul zilei de luni, pentru a interveni la mai multe locuințe inundate.Astfel, in cursul zilei de 15.06.2020, ISU Cluj a fost solicitat sa intervina ca urmare a manifestarii fenomenelor meteo in Dej, Turda și Florești, dupa cum…