Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, deputatul de Cluj, Emanuel Ungureanu, susține ca o asistenta de la UPU Cluj a fost depistata pozitiv la testul pentru coronavirus și ca pericolul de contaminare este major in aceasta unitate.Deputatul Emanuel Ungureanu susține,…

- Vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, Emanuel Ungureanu (USR), i-a cerut primarului Emil Boc sa interzica transportul in comun din Cluj-Napoca, din cauza pericolului major de contaminare cu coronavirus, și sa inchida ghișeele Primariei unde se platesc taxe și impozite.Citește…

- Proba testata la Cluj și care a ieșit pozitiva aparține unei femei in varsta de 49 de ani din județul Bihor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cursurile din școli ar trebui suspendate preventiv, timp de doua saptamani, declara la RFI deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților. El considera de asemenea ca reprezentanții Bisericii transmit „mesaje ciudate".Emanuel Ungureanu spune ca…

- Clujul s-a laudat, ani de zile, cu un progres exceptional in foarte multe domenii, insa infrastructura spitaliceasca este in secolul al XIX-lea, a sustinut parlamentarul Emanuel Ungureanu la un protest organizat in fata unuia dintre cele mai vechi spitale din oras. Vicepresedintele Comisiei de Sanatate…

- Femeia se afla in izolare la domiciliu din data de 6 martie 2020, intrucat a revenit in țara din Italia (Ancona/Bologna). Femeia are izolata la domiciliu din data de 6 martie, dupa ce a revenit in țara din Italia – Ancona/Bologna. Sambata i-au fost recoltate probe pentru ca a avut dificultați de respirație,…

- Dupa scandalul viermelui din pateu, un nou scandal apare la Spitalul de Copii. Deputatul Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, a postat o fotografie cu un sobolan care ar fi misunat prin saloanele copiilor.

- Vicepreședintele Comisiei pentru Sanatate și Familie din Camera Deputaților, Emanuel Ungureanu, spune ca dosarul lui Mircea Beuran a pornit de la un denunt depus la cererea lui. Deputatul USR a declarat ca el este cel care a somat-o pe denuntatoare sa depuna plangerea impotriva chirurgului„Un…