Deputat UDMR, declarație-șoc, la ședința solemnă de Ziua Națională: „Ardealul e și al ungurilor” Un deputat UDMR a fost huiduit de senatoarea Diana Șoșoaca in timpul unui discurs in care a afirmat ca Ardealul aparține nu doar romanilor, ci și ungurilor. „Diferite comunitați ar trebui sa se bucure de dreptul de a avea o abordare și interpretare proprie a unor evenimentelor istorice, fara ca acest fapt sa determine idignare. Doamnelor și domnilor, liderii politici și religioși ai romanilor ardeleni știau foarte bine ca Ardealul nu era numai romanesc, ci și unguresc, sasesc și evreiesc, și acest lucru s-a reflectat și in textul Declarației de la Alba Iulia”. Aceasta este declarația deputatului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

