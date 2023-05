Deputat Simona Bucura Oprescu: Elevii să meargă cu drag la cursuri, iar dascălii să se simtă respectați „Cum arata astazi școala va arata maine țara!” – Spiru Haret Deputat Simona Bucura Oprescu: ” Imi doresc școli mai atractive. De aceea ma bucur ca zeci de licee, școli și gradinițe din Argeș au caștigat finanțare prin PNRR pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale! La nivel național, 2.531 de proiecte au fost declarate eligibile și intra in etapa a II-a de evaluare calitativa. Printre acestea se numara și numeroase proiecte ale unor instituții subordonate Consiliului Județean Argeș și din localitați conduse de primari argeșeni ai PSD. Este vorba despre: municipiile… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

