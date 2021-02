Deputat: ”Școlile se redeschid într-un haos general!” Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, afirma ca redeschiderea scolilor, anuntata tarziu, nu a fost pregatita si, "practic, aceste scoli se deschid asa cum s-au inchis, intr-un haos general". El a criticat si modul in care se desfasoara campania de vaccinare impotriva COVID-19. Alfred Simonis a declarat, la RFI, ca in Romania campania de vaccinare anti-COVID-19 merge prost. "Eu nu stiu in ultimii ani de zile sa fi existat vreun domeniu in care sa fi excelat noi, ca natiune. Evident ca si campania de vaccinare merge la fel de prost ca si celelalte domenii de activitate. Dozele de vaccin sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

