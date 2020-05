Stiri pe aceeasi tema

- Legea nu poate intra in vigoare mai devreme de trei zile de la publicarea in Monitorul Oficial, spune Augustin Zegrean. Pe de alta parte, fostul președinte CCR a mai spus ca "romanii și-au facut planuri de bere", dar președintele ar putea prelungi starea de urgența, ca masura de siguranta, pentru…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat luni, intr-o declarație de presa, ca se emite Ordonanța Militara nr. 11 prin care: „Se ridica masura de carantinare in orașul Țandarei, județul Ialomița. Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonanțe militare in Monitorul Oficial al…

- Ramane de vazut, spune el, și care va fi motivarea Curții, pentru ca nu faptele au fost declarate neconstituționale, ci, din punctul sau de vedere, faptul ca in ordonanța nu s-au precizat niște criterii de individualizare a amenzii. Reporter: Se mai pot da sau nu amenzi dupa decizia de ieri…

- ”Stați acasa pentru a nu ajunge pe un pat de spital” Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți prelungirea starii de urgența pentru alte 30 de zile. Decretul semnat de președinte urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial. Starea de urgența este prelungita pana pe 14 mai. In termen de 5 zile Parlamentul…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, reia subiectul desființarii pensiilor speciale sau impozitarea lor, aratand intr-o postare pe Facebook ca statul roman a cheltuit cu acestea 1.62 miliarde de lei in doar primele doua luni ale anului. „Daca banii aceștia ar fi fost investiți in sistemul medical am fi…

- Deputatul PSD, Violeta Raduț, a facut, pe Facebook, o sinteza a acțiunii miniștrilor PNL care i-a facut cunoscuți in spațiul public. Social-democrata a punctat ca „un ministru (Anisie) publica in Monitorul Oficial varianta greșita a ordonanței privind decontarea transportului elevilor”, asta in…

- Deputatul PSD Roxana Minzatu a declarat, vineri, ca Guvernul Orban a incercat "cateva ilegalitati" cu ordonantele de urgenta in domeniul fondurilor europene, lucru ce ar fi demonstrat de faptul ca aceste acte normative au fost retrase de la publicarea in Monitorul Oficial. "Cu ordonantele de urgenta…

- Deputatul PSD de Bistrita-Nasaud, Daniel Suciu, fost vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale in Guvernul Dancila, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca ordonanta de urgenta data de Guvernul Orban privind descentralizarea managementului fondurilor europene structurale…